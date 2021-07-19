أخبار عاجلة

"موهبة": 105 طلاب موهوبين "سفراء" في أعرق جامعات العالم -
هواة مراقبة الكواكب على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة.. الليلة -
"شؤون الأسرة" توقع مذكرة تعاون مع مجموعة من الجمعيات الأهلية بجدة -
الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات.. مستهدفات طموحة للارتقاء بالنقل الجوي -
وزير الأوقاف: يجب ملء الفضاء الإلكتروني بالمحتوى النافع لسد الطريق على دعاة التطرف -
بسيوني يطالب طلائع الجيش بحسم شراء مدافع الأهلي -
«زعيم الأغلبية» بالبرلمان : العملات الجديدة ليست نهائية وقابلة للتطوير -
الدمام تسجل اليوم أعلى درجات الحرارة بين مدن المملكة.. بـ50.5 -
العداء المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية سباق 3000 متر موانع -
"خوجة": قرار العودة للمدارس بعد تلقي اللقاح يعزز مكانة التعليم الحضوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الدريهم": اليوم التاسع من ذي الحجة فيه ينزل الله ويتباهى بخلقه

Print
"الدريهم": اليوم التاسع من ذي الحجة فيه ينزل الله ويتباهى بخلقه "الدريهم": اليوم التاسع من ذي الحجة فيه ينزل الله ويتباهى بخلقه
حذّر من البدع التي قد تفد عبر البوابة الرقمية

ذكر الدكتور سعد الدريهم أن التاسع من ذي الحجة من خير أيام العشر بعد يوم النحر، وهو اليوم المشهود؛ في قوله تعالى: "وشاهد ومشهود"؛ لأنه يشهد الخلائق من الحجاج وغيرهم، وفي هذا اليوم ينزل الحق سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، ويباهي بخلقه الملائكة، ويشهدهم أنه قد غفر لهم.

وقال "الدريهم" لـ"سبق": صيامه كما ثبت في الصحيح يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وخير ما قيل فيه كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويجتهد فيه الإنسان بالدعاء.

وأضاف: يجب حفظ النفس من الذنوب والمعاصي، وتجنب ما قد يقع فيه من بعض البدع كالتعريف في عشية عرفة بالدعوة للاجتماع للدعاء والعبادة، سواء كانت فردية أو جماعية، وهذه وإن كانت غير موجودة في مجتمعنا والحمد لله إلا أنه يخاف أن تفد علينا مع الثورة الرقمية.

واختتم بالقول: نحن بدأنا نسمع ونرى بعض التداعيات للاحتفاء بهذا اليوم ببعض الجداول المعدة بتقسيم اليوم إلى فترات، وكل فترة لها نصيب من ذكر أو قراءة، وقد نبّه على بدعية التعريف بعشية عرفة الإمام محمد بن إبراهيم، والشيخ ابن عثيمين، وغيرهم من علماء المسلمين؛ لذا على الإنسان أن يقدر لهذا اليوم قدره دون غلو أو جفاء، وأن يكون في المعهود مع الاجتهاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"موهبة": 105 طلاب موهوبين "سفراء" في أعرق جامعات العالم

"موهبة": 105 طلاب موهوبين "سفراء" في أعرق جامعات العالم

هواة مراقبة الكواكب على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة.. الليلة

هواة مراقبة الكواكب على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة.. الليلة

"شؤون الأسرة" توقع مذكرة تعاون مع مجموعة من الجمعيات الأهلية بجدة

"شؤون الأسرة" توقع مذكرة تعاون مع مجموعة من الجمعيات الأهلية بجدة

الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات.. مستهدفات طموحة للارتقاء بالنقل الجوي

الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات.. مستهدفات طموحة للارتقاء بالنقل الجوي