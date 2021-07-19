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"موهبة": 105 طلاب موهوبين "سفراء" في أعرق جامعات العالم
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:24 مساءً
هواة مراقبة الكواكب على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة.. الليلة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:24 مساءً
"شؤون الأسرة" توقع مذكرة تعاون مع مجموعة من الجمعيات الأهلية بجدة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:24 مساءً
الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات.. مستهدفات طموحة للارتقاء بالنقل الجوي
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:24 مساءً
وزير الأوقاف: يجب ملء الفضاء الإلكتروني بالمحتوى النافع لسد الطريق على دعاة التطرف
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 03:18 مساءً
بسيوني يطالب طلائع الجيش بحسم شراء مدافع الأهلي
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 03:18 مساءً
«زعيم الأغلبية» بالبرلمان : العملات الجديدة ليست نهائية وقابلة للتطوير
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 03:18 مساءً
الدمام تسجل اليوم أعلى درجات الحرارة بين مدن المملكة.. بـ50.5
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 03:10 مساءً
العداء المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية سباق 3000 متر موانع
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 03:10 مساءً
"خوجة": قرار العودة للمدارس بعد تلقي اللقاح يعزز مكانة التعليم الحضوري
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:10 مساءً
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أخوه توفي بنفس المرض.. محمد يعاني ضمور العضلات وخايف من مصير شقيقه الأكبر
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فيديو اليوم السابع
الاثنين 19 يوليو 2021 02:11 مساءً
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