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صرف 85% من المقررات التموينية لشهر يوليو حتى الآن

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صرف 85% من المقررات التموينية لشهر يوليو حتى الآن صرف 85% من المقررات التموينية لشهر يوليو حتى الآن

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أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، صرف ما يقرب من 85 % من مقررات شهر يوليو الجاري حتى الآن، بجانب أيضا طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرا من مديري المديريات بالمحافظات يفيد بإنشاء غرف عمليات مركزية بمديريات التموين، برئاسة مدير المديرية، لمتابعة الأسواق خلال أيام عيد الأضحى، إضافة إلى غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تموينية، لتلقى أي شكاوى من المواطنين والعمل على حلها، كما سيتم العمل بطاقم كبير من المفتشين للمراقبة والمتابعة خلال أيام العيد، تنفيذا لتوجيهات الوزارة بتكثيف الرقابة الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.

المصرى اليوم

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