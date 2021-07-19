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ولي العهد يستقبل ولي عهد أبوظبي

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لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض

ولي العهد يستقبل ولي عهد أبوظبي

وصل الرياض اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في استقباله الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

ولي العهد يستقبل ولي عهد أبوظبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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