أخبار عاجلة

"موهبة": 105 طلاب موهوبين "سفراء" في أعرق جامعات العالم -
هواة مراقبة الكواكب على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة.. الليلة -
"شؤون الأسرة" توقع مذكرة تعاون مع مجموعة من الجمعيات الأهلية بجدة -
الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات.. مستهدفات طموحة للارتقاء بالنقل الجوي -
وزير الأوقاف: يجب ملء الفضاء الإلكتروني بالمحتوى النافع لسد الطريق على دعاة التطرف -
بسيوني يطالب طلائع الجيش بحسم شراء مدافع الأهلي -
«زعيم الأغلبية» بالبرلمان : العملات الجديدة ليست نهائية وقابلة للتطوير -
الدمام تسجل اليوم أعلى درجات الحرارة بين مدن المملكة.. بـ50.5 -
العداء المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية سباق 3000 متر موانع -
"خوجة": قرار العودة للمدارس بعد تلقي اللقاح يعزز مكانة التعليم الحضوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ما لا تعرفه عن مشروع تبريد مناخ المشاعر.. وهذا ما يستهلكه مشعر عرفات

Print
ما لا تعرفه عن مشروع تبريد مناخ المشاعر.. وهذا ما يستهلكه مشعر عرفات ما لا تعرفه عن مشروع تبريد مناخ المشاعر.. وهذا ما يستهلكه مشعر عرفات
يخفض حرارة الجو من ٣ إلى ١٠ درجات.. و"معجوز" يكشف تفاصيله لـ"سبق"

ما لا تعرفه عن مشروع تبريد مناخ المشاعر.. وهذا ما يستهلكه مشعر عرفات

كشف مدير مشروع تبريد مناخ المشاعر المقدسة الذي يندرج تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ في تصريح لـ"سبق"؛ أن إجمالي كمية المياه المستهلكة في تبريد مناخ مشعر عرفات تتجاوز الـ5 آلاف متر مكعب.

وفي التفاصيل قال مدير المشروع الدكتور محمد معجوز: مشروع تبريد مناخ المشاعر المقدسة يندرج تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وقد تم إنشاؤه عام ١٤١٢هـ بمشعر عرفات، ثم تبعه مشعر مزدلفة ثم منى، ثم الحرم المكي الشريف.

وأضاف الدكتور معجوز أن المشروع يهدف إلى خفض حرارة الجو من ٣ إلى ١٠ درجات مئوية، وإخماد الغبار المتطاير، وإخماد الأدخنة الناتجة من حركة الباصات، وتوليد ذرات الأوزون في الجو، وتهيئة المناخ للحجاج لإتمام نسكهم.

وأشار معجوز إلى أن المشروع في عرفات يغطي حوالي ٧٥٪؜، ومزدلفة طرق المشاة ٨٥٪؜، ومشعر منى بنسبة ٨٠٪؜. ومصدر المياه من شركة المياه الوطنية وهي محلاة وعذبة، وعدد البخاخات الرذاذية في مشعر عرفة ١٧٥٠٠ بخاخ، واستهلاك المياه في الساعة ٥٦٧ مترًا مكعبًا، وإجمالي كمية المياه المستهلكة ٥٦٧٠ مترًا مكعبًا في اليوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"موهبة": 105 طلاب موهوبين "سفراء" في أعرق جامعات العالم

"موهبة": 105 طلاب موهوبين "سفراء" في أعرق جامعات العالم

هواة مراقبة الكواكب على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة.. الليلة

هواة مراقبة الكواكب على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة.. الليلة

"شؤون الأسرة" توقع مذكرة تعاون مع مجموعة من الجمعيات الأهلية بجدة

"شؤون الأسرة" توقع مذكرة تعاون مع مجموعة من الجمعيات الأهلية بجدة

الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات.. مستهدفات طموحة للارتقاء بالنقل الجوي

الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات.. مستهدفات طموحة للارتقاء بالنقل الجوي