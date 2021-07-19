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تحالف دولي جديد يطالب حكومات العالم بـ«التحول العادل» إلى الاقتصاد الأخضر

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تحالف دولي جديد يطالب حكومات العالم بـ«التحول العادل» إلى الاقتصاد الأخضر تحالف دولي جديد يطالب حكومات العالم بـ«التحول العادل» إلى الاقتصاد الأخضر

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قالت مجموعة من السياسيين من الممكلة المتحدة وأوروبا والدول النامية إن الناس حول العالم «يحتاجون اتفاقا أخضرا عالميا» للتعامل مع الأزمة المناخية واستعادة العالم الطبيعي في الوقت الذي نتعافي فيه من وباء كوفيد-19.

وتدعو المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم «التحالف العالمي من أجل اتفاق أخضر جديد، السياسيين بالمجالس التشريعية في جميع الدول للعمل معا على سياسيات من شأنها أن تحقق»تحولا عادلا «إلى الاقتصاد الأخضر قبل انعقاد محادثات المناخ بالأمم المتحدة في نوفمبر المقبل في جلاسجو.

و أفاد تقرير لصحيفة الجارديان اليوم الاثنين إن التحالف يضم عديد من الشخصيات البارزة منهم كارولين لوكاس، عضو البرلمان الوحيد عن حزب الخضر، وكلايف لويس من حزب العمل، إلى جانب برلمانيين ونواب آخرين من البرازيل وإندونسيا وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول.

وقالت إلهام عمر، وهي عضو بالكونجرس الأمريكي عن ولاية منيستوبا إن تقلبات الطقس الشديدة التي حدثت مؤخرا في الولايات المتحدة وحول العالم هي بمثابة نذير ينبئنا بأن التغيرات المناخية تحدث هنا وأنها تشكل تهديدا وجوديا للبشرية، مضيفة :«رأينا بالفعل العواقب المروعة الناتجة عن الفشل في التحرك، فألسنة النيران الضارية اندلعت عبر الساحل الغربي من الولايات المتحدة، والأعاصير وموجات الحر في أستراليا والفيضانات الكاسحة حول العالم.

وحذرت من أن كوارث طبيعية كهذه الكوارث من شأنها أن تصل إلى مستوى أسوأ ما لم نتحرك كمجتمع دولي لمجابهة هذا الدمار.

و نبه التقرير إلى أن التحالف يريد من الحكوات أن تضع تدابير موضع التنفيذ والتي من شأنها تدعيم الاقتصاد الأخضر إلى جانب التعاون بشأن إتاحة اللقاح العالمي المضاد لكوفيد وإعادة هيكلة الديون لصالح الدول الأشد فقرا في العالم، مؤكدا أنهم يسعون إلى المشاركة في المعلومات حول العالم الخاصة بالمبادرات الناجحة مثل خطة القضاء على ثاني أكسيد الكربون التي طرحت مؤخرا في كوستا ريكا.

ويهدف الاقتصاد الأخضر إلى الحد من المخاطر البيئية وإلى تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي إلى حالة من التدهور البيئي، ويرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد البيئي، لكنه يتمتع بتركيز أقوى من الناحية السياسية.

وأوصى تقرير الاقتصاد الأخضر الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2011 بأنه «لكي يكون الاقتصاد أخضر، لا ينبغي أن يكون فعالا فحسب، بل أن يكون عادلا».

المصرى اليوم

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