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بالأسماء.. كارتيرون يطلب التعاقد مع 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي

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بالأسماء.. كارتيرون يطلب التعاقد مع 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي بالأسماء.. كارتيرون يطلب التعاقد مع 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي

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حدد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، احتياجاته الفنية لتدعيم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن كارتيرون، طلب من مسؤولي نادي الزمالك، تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المميزين، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في المراكز التي يُعاني منها الفريق من نقص عددي، على رأسها خط الوسط، حيث طلب ضرورة التعاقد مع نبيل عماد دونجا، لاعب نادي بيراميدز، حيث يرى أنه أفضل بديل لتعويض التونسي فرجاين ساسي، الذي رفض تجديد عقده مع النادي.

كما طلب المدير الفني الفرنسي، التعاقد مع أحمد عادل ميسي، جناح فريق المقاصة، حيث أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية، مؤكدًا أنه سيكون إضافة قوية للفريق حال إتمام التعاقد معه، بالإضافة إلى أحمد أيمن منصور، لاعب نادي بيراميدز، وذلك في ظل إجادة اللاعب اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

ويرغب كارتيرون، أيضًا في ضم مهاجم أجنبي، يكون على مستوى عالي من الكفاءة الفنية، في ظل الأزمة التي يعاني منها الفريق في هذا المركز، خاصة بعدما فشل مروان حمدي، الوافد من مصر المقاصة، في الميركاتو الشتوي الماضي، في إثبات جدارته مع الفريق، كما يسعى لتدعيم مركز قلب الدجفاع بلاعبين مميزين، في ظل عدم قناعته بمستوى محمد عبد السلام، الذي استقر على رحيله في نهاية الموسم الجاري، حيث طلب التعاقد مع محمود شبانة، مدافع نادي أسوان ومحمد فتح الله، مدافع غزل المحلة.

المصرى اليوم

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