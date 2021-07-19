بارتي تحافظ على صدارة التصنيف العالمي

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حافظت الأسترالية آشلي بارتي، على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، وفعلت اليابانية نعومي أوساكا نفس الشيء بالنسبة للوصافة، وكذلك استمرت البيلاروسية آرينا سابالينكا في المركز الثالث.

وارتقت الإسبانية جاربيني موجوروزا، مركزًا لتأتي في المرتبة التاسعة على حساب الرومانية سيمونا هاليب التي تراجعت إلى المركز العاشر.

ولم تحدث تغيرات بعد بطولة ويمبلدون، نظرًا لغياب أبرز اللاعبات.

وبالتالي استمرت الأمريكية صوفيا كينين في المركز الرابع، تليها الكندية بيانكا أندريسكو في المركز الخامس، ثم الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في المركز السادس.

كما حافظت التشيكية كارولينا بليسكوفا على مركزها السابع، خلفها البولندية إيجا سوياتيك في المركز الثامن، متقدمة على موجوروزا التاسعة وهاليب العاشرة.