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الدمام تسجل اليوم أعلى درجات الحرارة بين مدن المملكة.. بـ50.5
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:10 مساءً
العداء المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية سباق 3000 متر موانع
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:10 مساءً
"خوجة": قرار العودة للمدارس بعد تلقي اللقاح يعزز مكانة التعليم الحضوري
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:10 مساءً
"السودة للتطوير" توقّع مذكرة مع مركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:10 مساءً
"الصحة" تدعو الطلاب والطالبات لأخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى يتسنى لهم أخذ الجرعة الثانية قبل بداية العام الدراسي القادم
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:10 مساءً
الدكتور راي أو. جونسون رئيساً تنفيذياً لمعهد الابتكار التكنولوجي
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:06 مساءً
الجيش اللبناني ينتشر معززا بالدبابات في خلدة جنوب بيروت
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 03:00 مساءً
المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية سباق 3000 متر موانع بالاوليمبياد
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الاثنين 02 أغسطس 2021 02:59 مساءً
الصحة: إطلاق تطبيق على الهواتف خلال أسبوع.. «جواز سفر صحي بالمطارات»
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الاثنين 02 أغسطس 2021 02:59 مساءً
«أبو» يطرح أول أغنية للصيف من ألبومه «آن الآوان»: «استمتعوا»
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الاثنين 02 أغسطس 2021 02:59 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
السودان يحذر من فيضان النيل الأزرق
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 19 يوليو 2021 01:39 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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