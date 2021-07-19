بمنظومة خدمات متكاملة.. تهيئة منطقة جبل الرحمة وطريق المشاة الرابط بين المشاعر المقدسة

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واسطة البلاط الخرساني.. تقدر مساحتها بـ55 ألف مترٍ مربع

هيّأت أمانة العاصمة المقدسة منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات، من خلال صيانة الساحة المحيطة بالجبل المنفّذة بواسطة البلاط الخرساني "إنترلوك" التي تقدر مساحتها بـ55 ألف مترٍ مربع، وصيانة أعمدة الإنارة، والتي يبلغ عددها 32 عاموداً وبرجاً و200 فانوس إضاءة بتقنية LED.

كما تمت تهيئة طريق المشاة الرابط بين مشعري عرفات ومزدلفة، وصولاً إلى مشعر منى بمنظومة خدمات متكاملة، وبنى تحتية متطورة بأفضل المعايير العالمية التي تضمن الاستفادة منه بالشكل المطلوب أثناء تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة.

ويتكون طريق المشاة من 4 مسارات بإجمالي طول 25 كم، ويحتوي على بلاط خرساني "إنترلوك" تقدر مساحته الإجمالية بـ500 ألف مترٍ مربع، كما تم تركيب 1000 مقعدٍ للجلوس على جنبات الطريق.

ويشتمل الطريق على 430 برجاً وعاموداً للإنارة و1200 كشَّاف، وروعي في تنفيذ الطريق تجانس الألوان، إضافةً إلى انسيابية الحركة لتسهيل عبور العربات، كما يشتمل الطريق على ممرٍّ خاص للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تيسير أداء الحجاج لنسكهم.