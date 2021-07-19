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صحف مصرية: أثيوبيا تفشل في إتمام الملء الثاني لسد النهضة.. وخبراء: قد ينهار

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صحف مصرية: أثيوبيا تفشل في إتمام الملء الثاني لسد النهضة.. وخبراء: قد ينهار صحف مصرية: أثيوبيا تفشل في إتمام الملء الثاني لسد النهضة.. وخبراء: قد ينهار
اكتفت بملء 3 مليارات متر مكعب فقط بسبب مشكلات فنية كبيرة

صحف مصرية: أثيوبيا تفشل في إتمام الملء الثاني لسد النهضة.. وخبراء: قد ينهار

فشلت أثيوبيا في إتمام الملء الثاني لسد النهضة، ولم يكتمل ملء السد بمعدل 13 مليار متر مكعب كما كان مخططاً له، واكتفت بملء 3 مليارات متر مكعب فقط؛ بسبب مشكلات فنية كبيرة، وفق ما ذكره خبراء السدود، كما نقلت "بوابة الأهرام" المصرية.

وأضاف الخبراء بحسب "المصري اليوم" القاهرية أن المياه تقترب من العبور أعلى الممر الأوسط لبحيرة سد النهضة قريباً خلال يومين، لافتين إلى أنه عند منسوب 573 متراً سوف تختفي معظم الجزر الثلاثة التي تقع في الدائرة البيضاء، والتي تقلصت خلال الأيام الماضية.

وشدد الخبراء على أن "إجمالي التخزين للملء الأول والثاني لسد النهضة حوالي 7 مليارات متر مكعب فقط، وإن أثيوبيا تقوم الآن بسحب المعدات من الممر الأوسط للسد، وتوقفت عند ارتفاع 573 متراً مع اقتراب الفيضان"، لافتين وفق ما نقل موقع "مصراوي" إلى أن "عدم قدرة الجانب الأثيوبي على الوقوف أمام الفيضان سيغرق سد النهضة ويؤدي إلى انهياره".

يأتي ذلك فيما أكدت هيئة الإذاعة الأثيوبية التي تديرها الدولة أن مرحلة الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا على النيل الأزرق قد اكتملت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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