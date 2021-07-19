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بايدن يحتفل بـ«اليوم الوطني للآيس كريم»

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بايدن يحتفل بـ«اليوم الوطني للآيس كريم» بايدن يحتفل بـ«اليوم الوطني للآيس كريم»

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احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن باليوم الوطني للآيس كريم من خلال نشره صورة له وهو يمسك بآيس كريم كبير، ويقف لالتقاط صورة سيلفي.

ونشر الرئيس الصورة على موقع تويتر مع تعليق توضيحي يقول: «يوم وطني سعيد للآيس كريم، أيها الناس».

وحسب فوكس نيوز أوضح بايدن أنه من محبي الحلوى اللذيذة، مازحًا خلال خطاب ألقاه في 2016، في «Jeni’s Ice Cream»- هي شركة أيس كريم مقرها في أوهايو- حول الكمية التي يستهلكها.

وقال بايدن، نائب الرئيس في ذلك الوقت وهو يستهل تصريحاته: «اسمي جو بايدن وأنا أحب الآيس كريم. تعتقدون جميعًا أنني أمزح، لست كذلك.»

وطورت جامعة كورنيل نكهة جو بايدن من الآيس كريم في عام 2017 عندما ألقى خطاب للخريجين في الجامعة. وكانت النكهة عبارة عن الفانيليا مع قطع الشوكولاتة، والتي يقال إنها المفضلة لدى الرئيس.

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