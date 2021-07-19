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رغم شح اللقاحات .. 9 دول أفريقية تعدم 450 ألف جرعة إسترازينكا لهذا السبب

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رغم شح اللقاحات .. 9 دول أفريقية تعدم 450 ألف جرعة إسترازينكا لهذا السبب رغم شح اللقاحات .. 9 دول أفريقية تعدم 450 ألف جرعة إسترازينكا لهذا السبب

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رغم شح اللقاحات في اقارة السمراء، أعدمت 9 دول أفريقية حوالي 450 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفقا لمسؤول بمنظمة الصحة العالمية.

ما السبب؟

وفي تصريحات لريتشارد ميهيجو، المدير الإقليمي لبرنامج التحصين بمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، كان تأخر شحن جرعات لقاح أسترا زينيكا المضاد للوباء، المستخدم على نطاق واسع في عملية التحصين في القارة السمراء، هو السبب وراء إتلاف هذه الجرعات

وأضاف ميهيجو: «لم يكن حتميا أن تُعدم تلك الجرعات. لكنها وصلت إلى القارة السمراء بفترة صلاحية قصيرة يصعب معها توزيعها قبل انتهاء الصلاحية ما أدى إلى إعدامها».

وحول الدول التي أعدمت جرعات من اللقاحات المضاد لفيروس كورونا قال المدير الإقليمي لبرنامج التحصين بمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، أنها: «مالاوي، وجنوب السودان، وليبيريا، وموريتانيا، وجامبيا، وسيرا ليون، وغينيا، وجزر القمر، وجمهورية الكونجو الديمقراطية»

وحسبما أوردته بي بي سي تعد مالاوي الدولة الأفريقية الأولى التي أعدمت جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في 19 مايو الماضي. وقالت وزيرة الصحة في مالاوي أثناء عملية إعدام تلك الجرعات أن عملية إتلافها كانت ضرورية للحفاظ على ثقة المواطنين في السلطات الصحية المعنية بمكافحة الوباء.

ومن أجل تفادي تبديد اللقاحات اللازمة لبلوغ العالم ما يسمى بـۍ مناعة القطيع»، ينصح باستخدام تلك اللقاحات فور استلامها. وتعاني القارة السمراء شحًا في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ فمن بين إجمالي عدد سكانها البالغ تعدادهم حوالي 1.2 مليار نسمة، تلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ثمانية ملايين نسمة فقط.

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