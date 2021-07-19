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بعد ذبح الأضحية.. طرق التخلص من رائحة اللحم الضاني والتقطيعات المناسبة لكل وصفة

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بعد ذبح الأضحية.. طرق التخلص من رائحة اللحم الضاني والتقطيعات المناسبة لكل وصفة بعد ذبح الأضحية.. طرق التخلص من رائحة اللحم الضاني والتقطيعات المناسبة لكل وصفة

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منذ بداية صلاة المغرب في يوم عرفة تبدأ روائح عيد الأضحى ومع حلول ساعات الصباح تنتشر رائحة اللحم النيئ، أو حتى الناضج، خاصة أن الأغلبية يميلون لتناول اللحم الضأن، ولا يخلو الأمر من أنواع الفتة المختلفة التي لها رائحة نفاذة أيضاً.

وتصبح مهمة التخلص من هذه الروائح بالأمر الصعب، وربما لا تحل المعطرات هذا الأمر، لذا، نقترح طريقة مبتكرة للتخلص من هذه الرائحة وإعادة المنزل لرائحته العطرة.

استخدمي وعاء به حبيبات القهوة، مع شمع معطر بالفانيليا، وبسبب سخونة الشمع ستصدر حبيبات القهوة رائحة قومية ممتزجة بالفانيليا، كما يمكن ترك لحم الضأن يتجمد في المثلج لفترة طويلة قبل طهيه، لأن التجميد يساعد في التخلص من نسبة كبيرة من رائحته، وتغسل لحم الضأن بالماء والخل، واتركيها منقوعة في الخل لمدة ساعة، للتخلص من الزفارة، وأخيراً قومى بنقع لحم الضأن في البهارات التي تفضلينها مع إضافة ماء البصل وعصير الليمون.

في المقابل لا تعرف الكثير من السيدات ما هو الأستخدام الأنسب لكل جزء من أجزاء الخروف، خلال أيام العيد، وقدمت قناة سي بي سي سفرة، شرح لاستخدام كل جزء من أجزاء الخروف في الطهي.

- الرقبة تستخدم لتحضير الفتة وورقة اللحمة .

- البطن تستخدم في تحضير الفتة.

- الجزء الخارجي من بيت الكلاوي والنيفة في كافة أنواع المشويات.

- وش الفخذة يمكن استخدامه في تحضير الكباب وعرق التربيناكو.

- الموزة تستخدم في تحضير طبق الفتة بالموزة.

- الكتف يستخدم في أكثر من شيء منها الروست، كباب الحلة واللحمة بالخضار.

المصرى اليوم

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