8 طرق للتخلص من رائحة اللحم الضانى.. تعرف عليها؟

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يتمتع اللحم الضانى بمذاق شهي يحبه أغلب الناس خاصة مع الأكلات التي تحتوي على الأرز والخضروات، وهو من أصناف اللحوم التي تضيف للوجبة مذاقًا مميزًا، ولكن يؤخذ على اللحم الضاني أنه يمتلك رائحة زفرة كريهة تجعل البعض ينفرون من تناوله، وذلك لأن اللحم الضاني إن لم ينظّف ويتبل كما يجب فإنه يفسد مذاق الطعام وينكهه برائحة غير مستحبة .

نستعرض بعض الطرق البسيطة للتخلص من رائحة اللحم الضاني وإزالتها تمامًا من اللحم خاصة في موسم الذبائح في عيد الأضحى المبارك :

1_ غسل اللحم بالماء الجاري البارد أولًا ثم فركه بالقليل من دقيق الذرة والملح وعصير الليمون والخل من كل الجهات.

2- نقع اللحم بعد فركه بكمية مناسبة من الخل وعصير البصل وذلك لمدة 30 دقيقة على الأقل، ثم غسله وتنظيفه جيدًا من آثار هذه المكونات.

3_ سلق اللحم في وعاء الطبخ بكمية مناسبة من الماء دون أي إضافات، ثم التخلص من الزفر «الرغوة» التي تظهر على سطح الماء أولًا بأول وذلك إلى أن ينتهي وجود الزفر تمامًا.

4- التخلص من ماء السلق السابق وإزالته عن اللحم، ثم إعادة سلق اللحم بماء جديد وهذه المرة مع إضافة قطع من البصل وورق لورا وتركه على النار إلى أن ينضج.

5- ترك اللحم في الفريز لحين الاستخدام لأن هذه الطريقة تعمل على التخلص من رائحة الزفر عند الطبخ لاحقًا.

6- طهي اللحم بتتبيله جيدًا للتخلص من بقايا الرائحة المزعجة إن وجدت وذلك بإضافة الثوم وعصير الليمون والبهارات

7- سلق اللحم بالماء البارد وليس المغلي لأن الماء البارد يفيد في إخراج كامل الزفرة الموجودة داخل اللحم عند الغلي وبالتالي إنهاء وجود الرائحة المزعجة.

8- إضافة الملح أثناء السلق أو الطبخ ولكن يفضل أن يكون ذلك في نهاية الطبخ حتى يحتفظ اللحم برطوبته، كما يجب عدم تقطيع اللحم بعد نضجه مباشرةً حتى لا يفقد سوائله.