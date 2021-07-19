ضبط 169 قطعة سلاح و183 قضية مخدرات وتنفيذ 60 ألف حكم قضائي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن جهود حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية.



قالت الوزارة، في بيان لها، إنه في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمني، وجهت أجهزة «الداخلية» على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها عن ضبط 169 قطعة سلاح ناري بحوزة 132 متهمًا، وضبط تشكيل عصابي ضم 4 متهمين ارتكبوا 26 حادثًا متنوعًا، و183 قضية مخدرات بإجمالي 193 متهمًا، و37 متهمًا هاربًا، و25 متهمًا بأعمال البلطجة، و255 دراجة نارية مخالفة، فضلاً عن ضبط 25073 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 49 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة وتبين إيجابية 9 منهم، وتنفيذ 60765 حكم قضائى متنوع، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.