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أمن القاهرة يضبط «بائع» قتل شخص بسبب خلافات مالية

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أمن القاهرة يضبط «بائع» قتل شخص بسبب خلافات مالية أمن القاهرة يضبط «بائع» قتل شخص بسبب خلافات مالية

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كشفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، ملابسات واقعة قتل شخص على يد بائع متجول في منطقة المرج.


بداية الواقعة، كانت بتلقى قسم شرطة المرج بلاغًا باستقبال أحد المستشفيات لشخص متوفى إثر إصابته بجرح طعنى بالجسم.


بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفي وبائع متجول، مقيم بدائرة القسم، بسبب خلافات مالية فيما بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، كانت بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته، ولاذ بالفرار. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بجريمته.

المصرى اليوم

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