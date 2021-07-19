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حبس ربة منزل بتهمة قتل زوجها بطوخ

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حبس ربة منزل بتهمة قتل زوجها بطوخ حبس ربة منزل بتهمة قتل زوجها بطوخ

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قررت نيابة مركز شرطة طوخ حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجها طعنا بالسكين أثر مشاجرة بينهما للخلاف على مصروف البيت وقررت النيابة ارسال الاداة المستخدمة في الحادث إلى المعمل الجنائى وطلبت تحريات مباحث مركز طوخ حول الواقعة والتصريح بدفن جثة المتوفى.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ بمصرع محاسب على يد زوجته بسلاح أبيض سكين إثر خلافات زوجية تطورت لمشاجرة بينهما.

انتقلت على الفور قوة أمنية من مركز شرطة طوخ، لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين «ر س» 25 سنة ربة منزل وزوجها «م أ ع» 28 سنة محاسب على مصروفات المنزل تطورت لمشاجرة تعدى المجنى عليه عليها أولا اثناء وقوفهما في مطبخ شقتهما فامسكت الزوجة سكينا وطعنت الزوج في صدره، فسقط على الفور جثة هامدة

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة والمجني عليه متزوجان منذ 4 سنوات ولديهما طفلان 4 سنوات وعام ونصف. وتم نقل الجثة إلى المستشفى وألقى القبض على الزوجة وتحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهمة على نيابة مركز شرطة طوخ أدلت باعترافات تفصيلية حول الواقعة

المصرى اليوم

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