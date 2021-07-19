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أمن القاهرة يضبط المتهم بتصنيع مادة الآيس المخدرة في المطرية

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أمن القاهرة يضبط المتهم بتصنيع مادة الآيس المخدرة في المطرية أمن القاهرة يضبط المتهم بتصنيع مادة الآيس المخدرة في المطرية

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تمكنت أجهزة الأمن في القاهرة، اليوم الإثنين، من ضبط متهم بمزاولة نشاطًا غير مشروع في تصنيع مادة الآيس المخدر بقصد الاتجار بها في منطقة المطرية.


أفادت التحريات بأن معلومات وتحريات إدارة مكافحة المخدرات، توصلت إلى أن المتهم وأصل إقامته بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، يتخذ من شقة مستأجرة في المطرية، وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده داخل الشقة المشار إليها، وعُثر بداخلها على كمية من مخدر الآيس المخدر، وكمية من مخدر البانجو، وكمية من الأمبولات والزجاجات لمواد تستخدم لتصنيع مخدر الآيس، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.


وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وباقى المضبوطات بقصد تصنيع مادة الآيس المخدر، كما أقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

المصرى اليوم

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