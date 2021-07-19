بينهم امرأة.. سقوط 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار في عين شمس

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تمكنت أجهزة الأمن في القاهرة، اليوم الإثنين، من ضبط 5 متهمين بينهم امرأة ولأحدهم معلومات جنائية، بالتنقيب عن الآثار في منطقة عين شمس.



وأكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، تنقيب المتهمين الـ5 عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهم داخل غرفة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه، وهو ملك المتهمة الخامسة، وعُثر بداخلها على حفرة قطرها مترين × مترين بعمق مترين، وأدوات حفر.



بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بالتنقيب عن الآثار. وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار في القطع الآثرية، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين على أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار .