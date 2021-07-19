الأمن العام يشارك في حملة لضبط حائزي الأسلحة النارية والمخدرات بالقليوبية

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وجه قطاع الأمن العام بٌمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائي بالقليوبية،اليوم الإثنين، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق المديرية.



أسفرت الحملة عن ضبط 3 قطع سلاح ناري، وعدد من الطلقات النارية بحوزة 4 متهمين، وضبط 11 قضية مخدرات، ضبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 12 متهمًا لـ7 منهم معلومات جنائية، وكذا ضبط 3 قطع سلاح أبيض، و3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، ومراقب هارب، وتنفيذ 4618 حكم قضائى متنوع.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات. ويأتي ذلك، في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.