تفاصيل القبض على تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية بأسلوب «المفتاح المصطنع»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت أجهزة الأمن في القاهرة، اليوم الإثنين، 3 متهمين بسرقة الدراجات النارية بأسلوب «المفتاح المصطنع»، في منطقة الأزبكية.



كانت البداية بضبط وحدة مباحث الأزبكية لشخص حال استقلاله دراجة نارية «مجهولة المصدر»، وبمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم بأسلوب «المفتاح المصطنع»، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة النارية المضبوطة واتهمه بالسرقة، وبتطوير مناقشة المتهم أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة الدراجات النارية.



كما اعترف بارتكاب 15 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها بمكان إخفائها لدى عميليه «سيئى النية»- شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية، واتهموه بالسرقة. واتخذت الإجراءات القانونية.

