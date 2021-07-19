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إيقاف بناء مخالف بنجع القباحي الغربي دون ترخيص في الأقصر

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إيقاف بناء مخالف بنجع القباحي الغربي دون ترخيص في الأقصر إيقاف بناء مخالف بنجع القباحي الغربي دون ترخيص في الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص من السلطة المختصة وإزالتها في المهد .

وأعلن العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، قيام حي شرق بقيادة حسام العمدة رئيس الحي، بإيقاف حالة بناء مخالف بنجع القباحي الغربي مع اتخاذ الإجراءات القانونية .

وأضاف أنه تبين من خلال المعاينة قيام مواطن ببدء الأعمال بتجهيز شدة خشبية ومواد بناء، تمهيداً لبناء دور أرضي على مساحة ٣٠ م تقريباً، وتم إخطار الإدارة الهندسية بالواقعة، والتحفظ على المعدات وبعض مواد البناء، وبناءً عليه تم تحرير المحضر اللازم لصاحب العقار. وأكد «لطفي» مواصلة المتابعات المستمرة لضبط البناء العشوائي المخالف، والتعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم.

المصرى اليوم

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