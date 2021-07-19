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أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وتسلط «المصري اليوم» الضوء على أبطال مصر المؤهلين للأولمبياد، والمقرر إقامتها في العاصمة اليابانية في الفترة من 23 من شهر يوليو الحالي حتى 8 أغسطس المقبل.

ويشارك في طوكيو 2020 عدد من الرياضيين المميزين، ونستعرض اليوم قصة سمر حمزة، لاعبة المنتخب الوطني للمصارعة. بدأت سمر ممارسة المصارعة عن طريق الصدفة عام 2013، في المؤسسة العسكرية، وسرعان ما أثبتت جدارتها وانضمت لصفوف المنتخب الوطني.

حققت حمزة المركز الأول على مستوى أفريقيا 8 مرات على التوالي، والمركز الـ12 في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وخامس بطولة بولندا المفتوحة، كما حققت المركز الثالث بدورة الألعاب الأفريقية، وذهبية دورة البحر المتوسط عامي 2015 و2018.

كما حصدت سمر المركز الثالث ببطولة إسابنيا الدولية للمصارعة، والمركز الخامس ببطولة العالم للكبار، والمركز الثامن عالميًا عام 2018، والمركز الرابع في دورة التضامن الإسلامي. بالإضافة إلى تتويجها ببطولة المصارعة الكبرى التي أقيمت في روسا شهر مايو الماضي، كما أنها احتلت وصافة التصنيف العالمي -وفقًا للاتحاد الدولي للمصارعة- شهر مارس الماضي، بعد حصولها على فضية بطولة روما المفتوحة.

وكانت البطلة المصرية قد نجحت في حجز مقعدها في أولمبياد طوكيو 2020 بعدما تغلبت على بطلة تونس بـ«التثبيت» ضمن منافسات وزن 76 كجم للسيدات، في بطولة إفريقيا التي استضافتها تونس شهر إبريل الماضي.