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نادى فرنسى يزاحم الاهلي على صفقة سفيان رحيمى

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نادى فرنسى يزاحم الاهلي على صفقة سفيان رحيمى نادى فرنسى يزاحم الاهلي على صفقة سفيان رحيمى

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دخل نادي ستراسبورغ الفرنسي لكرة القدم، دائرة الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب سفيان رحيمي، من الرجاء الرياضي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليُنافس الأهلي على الظفر بخدمات اللاعب، باعتبار "بطل إفريقيا" أحد أبرز الأندية التي تطلب ود اللاعب الأفضل في "الشان" الأخير.

وعلمت صحيفة "هسبورت" من مصادر مطلعة، أن ستراسبورغ الفرنسي أنجز تقريرا شاملا على رحيمي، قبل التقدم بعرض رسمي لإدارة الفريق "الأخضر" للتعاقد مع اللاعب خلال "المركاتو" القادم.

ووفق المصادر نفسها، فإن الأهلي يُواصل مجهوداته للتوصل إلى اتفاق نهائي مع الرجاء، للظفر بتوقيع رحيمي، الذي يبقى من أبرز الأسماء التي يسعى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق "القاهري" إلى ضمها للفريق، بعدما أعجب بإمكانياته التقنية والمهارية، وذلك لتدعيم الخط الهجومي لبطل إفريقيا.

وحسب المصادر ذاتها، فإن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، استغل فترة تواجده بالمغرب خلال الأيام الأخيرة، لفتح باب المفاوضات من جديد مع مسؤولي الفريق "الأخضر" تمهيدا للتعاقد مع رحيمي.

المصرى اليوم

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