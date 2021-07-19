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سادت حالة من الحزن داخل البعثة المصرية فى طوكيو بعد إصابة بسنت جميدة لاعب ألعاب القوى بتمزق فى العضلة الخلفية ما يهدد مشاركتها فى منافسات دورة الألعاب الأوليمبية التى تنطلق الجمعة المقبل بينما يقام سباقات 100 متر و200 متر عدو للسيدات خلال الفترة من 30 يوليو حتى 3 أغسطس المقبل.

ونشرت بسنت فيديو عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»، أوضحت فيه تفاصيل إصابها بمزق في العضلة الخلفية، وصعوبة لحاقها بمنافسات الأولمبياد، لكنها ستخضع لأشعة مقطعية لحسم الجدل.

وأنضمت منتخبات تنس الطاولة والجودو والشراع والرماية الوتايكوندو الى مقر البعثة المصرية فى القرية الأوليمبية بعد وصولها اليابان خلال الساعات الماضية، ويستعد أبطال مصر لضربة البداية فى الدورة وسط آمال فى الحصول على ميدالية أوليمبية .

من ناحية أخرى، أظهر استطلاع قبل 4 أيام من انطلاق أولمبياد طوكيو، أن ثلثي الشعب الياباني لا يعتقد أنه يمكن للبلاد استضافة ألعاب آمنة وسط جائحة فيروس كورونا.

وعبر 68% من المشاركين في الاستطلاع عن شكوكهم في إمكانية نجاح المنظمين في احتواء انتشار فيروس كورونا، بينما قال 55% إنهم يعارضون إقامة الألعاب.

وأيّد ثلاثة أرباع المشاركين في استطلاع عبر الهاتف، والبالغ عددهم 1444 شخصا، قرار إقامة الألعاب دون أي حضور للمشجعين، وفقا لما نشرته صحيفة أساهي المحلية.

ومع زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19، اضطرت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ وسط مخاوف أن تتسبب الألعاب في زيادة حالات الإصابة في ظل حضور الآلاف من الرياضيين والمسؤولين والصحفيين إلى طوكيو.