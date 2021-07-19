إقبال كبير على مقر «الخزانة» بالقاهرة لطلب فكة «حياة كريمة» والنقود الجديدة

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تكتمل فرحة العيد بالحصول على «العيدية» من «الفلوس الجديدة».. وعلى ضوء ذلك تجد المصريين أكثر حرصًا على توفيرها لأولادهم وأقاربهم.. وفى إطار سعى وزارة المالية للإسهام في التيسير على المواطنين جاءت توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتوفير كميات إضافية في الأعياد من النقود الجديدة خاصة فئات الخمسة والعشرة والعشرين جنيهًا بمقر «الخزانة» بالقاهرة، بخلاف ما يتم طرحه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» لتلبية احتياجات المواطنين والأسواق بالقاهرة والمحافظات؛ بما يضمن تيسير حركة البيع والشراء وعدم حدوث أي اختناقات بمواقف السيارات أو المحلات التجارية.

رصد المكتب الإعلامي لوزير المالية حالة الإقبال المتزايدة، قبيل عيد الأضحى، من المواطنين وأبنائهم على مقر «مصلحة الخزانة» للحصول على الفلوس «الجديدة» التي يتم توفيرها بالتعاون مع القطاع المصرفي، والعملات المعدنية المساعدة «الفكة» التي تحمل صورًا من المشروعات القومية خاصة مبادرة «حياة كريمة»، باعتبارها أيقونة «الجمهورية الجديدة» وخير ميلاد لها؛ بما يعكس إيمان المواطنين بأهمية هذا المشروع التاريخى العملاق الذي يستهدف تغيير حياة أكثر من نصف المصريين بالريف.. إضافة إلى فكة «المومياوات» التي تخلد ذكرى حدث موكب نقل المومياوات الملكية الفرعونية إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

أكد وزير المالية، أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، تمضى بقوة نحو التحول الرقمى؛ لتصبح مصلحة رائدة في خدمة المواطنين، وأننا لدينا خطة استثمارية طموحة تهدف إلى الارتقاء بالطاقات الإنتاجية للمصلحة من خلال اقتناء أحدث المعدات التي تتسق مع أفضل المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن تشغيل خطوط إنتاج العملات المعدنية آليًا خلال الفترة الماضية؛ أسهم في رفع الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» بنسبة ٥٠٪؜، وأن حجم الفكة المطروحة في الأسواق بلغ نحو ٣٤ مليون جنيه شهريًا؛ بما يُساعد في توفير احتياجات كل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما في ذلك السلاسل التجارية الكبرى، ومواقف الركوب الجماعية، على ضوء حجم أعمالهم.

قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إننا لا ندخر جهدًا في توفير «الفكة» للجمهور دون حد أقصى، وتلبية احتياجات المواطنين بشكل كامل من خلال مقر مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بالدرَّاسة، ولاظوغلى؛ على النحو الذي يُسهم في توزيع الفكة على أكبر عدد من المواطنين، موضحًا أنه يتم تزويد شتى المحافظات بـ «الفكة» على ضوء احتياجاتها.