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طالب بتجنيد نساء سويسرا.. رئيس «جمعية الضباط» يدعو إلى تغيير الثقافة السائدة

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طالب بتجنيد نساء سويسرا.. رئيس «جمعية الضباط» يدعو إلى تغيير الثقافة السائدة طالب بتجنيد نساء سويسرا.. رئيس «جمعية الضباط» يدعو إلى تغيير الثقافة السائدة

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طالب رئيس جمعية الضباط السويسرييين شتيفان هولنشتاين بضرورة انخراط النساء الخدمة العسكرية الإلزامية في سويسرا.

وقال رئيس الجمعية التي تضم نحو 22000 عضو في صفوفها، إن الوقت قد حان «لكي يتمتع كلا الجنسين بنفس الحقوق والواجبات داخل مؤسسة الجيش»، بحسب صحيفة «نويه تسورخر تسايتونج» وأضاف هولنشتاين: «نحن مقتنعون بأن الجيش لم يعد بإمكانه الاستغناء عن أكثر من 50٪ من إمكانات المجتمع»، مشددا على ضرورة تحقيق تغيير على مستوى الثقافة السائدة، لجذب المزيد من المجندات ولتعزيز حضورهن من بين أصحاب الرتب العسكرية.

وجمعية الضباط السويسريين مستقلة عن ، وتعمل كمظلة جامعة لرابطات الضباط العسكريين في أقاليم البلاد المختلفة. ولا تزال الخدمة العسكرية للنساء في سويسرا اختيارية، وفقا لتقرير موقع «سويس إنفو» السويسري، الذي أكد أن العنصر النسائي يشكل حاليا أقل من 1٪ من العدد الاجمالي للمنخرطين في صفوف الجيش السويسري.

في حين يتم استدعاء جميع الرجال السويسريين، الذين ليس لديهم أعذار صحية، لأداء الخدمة العسكرية ابتداء من سن التاسعة عشر. وتوقع التقرير من أن يتقلص عدد المجندين في الجيش السويسري إلى 30 ألف شخص- ربع حجمه الحالي- بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع السويسرية تسعى إلى حل المشكلة، حيث أربعة نماذج محتملة للخدمة الإلزامية.

كما تخطط جمعية «الخدمة المواطنية» ومقرها جنيف لإطلاق مبادرة شعبية أول أغسطس لجعل الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية إلزامية للرجال والنساء على السواء.

المصرى اليوم

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