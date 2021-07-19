تعرف على نتائج استطلاعات رأي اليابانيين حول إقامة أولمبياد طوكيو

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهر استطلاع نشرته صحيفة أساهي المحلية اليابانية قبل انطلاق أولمبياد طوكيو أن ثلثي الشعب الياباني لا يعتقد أنه يمكن للبلاد استضافة ألعاب آمنة وسط جائحة فيروس كورونا، وعبر 68 % من المشاركين في الاستطلاع عن شكوكهم في إمكانية نجاح المنظمين في احتواء انتشار عدوى فيروس كورونا، بينما قال 55 % إنهم يعارضون إقامة الألعاب.

وأيد ثلاثة أرباع المشاركين في استطلاع قرار إقامة الألعاب دون أي حضور للمشجعين، واضطرت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ وسط مخاوف أن يتسبب استضافة الألعاب في زيادة حالات الإصابة في ظل حضور الآلاف من الرياضيين والمسؤولين إلى طوكيو.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إنه يأمل أن يرحب الشعب الياباني باستضافة الألعاب بمجرد أن تبدأ المنافسات، ومع بدء الرياضيين اليابانيين حصد الميداليات.