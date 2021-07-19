أخبار عاجلة

الدكتور راي أو. جونسون رئيساً تنفيذياً لمعهد الابتكار التكنولوجي -
الجيش اللبناني ينتشر معززا بالدبابات في خلدة جنوب بيروت -
المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية سباق 3000 متر موانع بالاوليمبياد -
الصحة: إطلاق تطبيق على الهواتف خلال أسبوع.. «جواز سفر صحي بالمطارات» -
«أبو» يطرح أول أغنية للصيف من ألبومه «آن الآوان»: «استمتعوا» -
مركز وزارة الهجرة للحوار «MEDCE» ينظم دورة تدريبية لمكافحة المعلومات المزيفة -
المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية تجذب المستثمرين للاستفادة من نمو الاقتصاد المصري -
"إيسيسكو" تفتح باب الترشيح لجائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي -
"الصحة": تسجيل 1063 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1620 خلال الـ24 ساعة الماضية -
الصحة العالمية: خطر احتجاز المصابين بـ«دلتا» في المستشفيات يزيد بنسبة 120% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

تعرف على نتائج استطلاعات رأي اليابانيين حول إقامة أولمبياد طوكيو

Print
تعرف على نتائج استطلاعات رأي اليابانيين حول إقامة أولمبياد طوكيو تعرف على نتائج استطلاعات رأي اليابانيين حول إقامة أولمبياد طوكيو

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهر استطلاع نشرته صحيفة أساهي المحلية اليابانية قبل انطلاق أولمبياد طوكيو أن ثلثي الشعب الياباني لا يعتقد أنه يمكن للبلاد استضافة ألعاب آمنة وسط جائحة ، وعبر 68 % من المشاركين في الاستطلاع عن شكوكهم في إمكانية نجاح المنظمين في احتواء انتشار عدوى فيروس كورونا، بينما قال 55 % إنهم يعارضون إقامة الألعاب.

وأيد ثلاثة أرباع المشاركين في استطلاع قرار إقامة الألعاب دون أي حضور للمشجعين، واضطرت إلى إعلان حالة الطوارئ وسط مخاوف أن يتسبب استضافة الألعاب في زيادة حالات الإصابة في ظل حضور الآلاف من الرياضيين والمسؤولين إلى طوكيو.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إنه يأمل أن يرحب الشعب الياباني باستضافة الألعاب بمجرد أن تبدأ المنافسات، ومع بدء الرياضيين اليابانيين حصد الميداليات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شكري: نحاول مساعدة لبنان في الخروج من أزمته ونتمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت

شكري: نحاول مساعدة لبنان في الخروج من أزمته ونتمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة