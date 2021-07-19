مسؤول صحي روسي: التغيير في جينات كورونا أمر طبيعي وهناك ضرورة للتطعيم

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قال رئيس فرع مركز «فيكتور» العلمي بيكاترينبورج، ألكسندر سيميونوف، إن التغييرات الجارية في جينوم فيروس كورونا طبيعية، ولكن في حال عدم التطعيم، فسيكون كل شكل جديد له أكثر عدوى.

وأضاف المسؤول الروسي : «السلالات والتغيرات الجديدة التي تحدث في جينوم الفيروس التاجي، هي عملية طبيعية، وإذا لم نحد من انتشار الفيروس التاجي، فسيكون كل تغيير جديد في الجينوم، وكل نوع جديد من الفيروس أكثر عدوى ويصيب المزيد من الناس».

وشدد على ضرورة تطعيم أكبر قدر ممكن من الناس بلقاحات ضد فيروس كورونا حتى لا يسمح للفيروس بالقيام بالمزيد من التعديل ومن زيادة قوة العدوى لديه.

وتجاوزت الإصابات في العالم 190 ملايين حالة منذ انتشار الجائحة.