سعد الحريري : كان بوسع اللبنانيين وضع حد للانهيار لولا «تعنت البعض وأنانيته»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق ​سعد الحريري​، اليوم الاثنين، إنه كان بوسع اللبنانيين أن يضعوا حدًا لما وصفه بالانهيار المريع لولا «تعنت البعض وأنانيته».

وأضاف الحريري​، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «يهل علينا عيد الأضحى المبارك، ولبنان الحبيب مع شعبه الطيب تعصف به هذه الأزمات، والتي كان بوسعنا أن نضع حداً لهذا الانهيار المريع، لولا تعنت البعض وأنانيته».

وقدم الحريري التهنئة للشعب اللبناني بحلول عيد الأضحى. وكان قد أعلن الحريري، الأسبوع الماضي، اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعد تعذر الاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشال عون. وقال إن «الرئيس عون طلب تعديلات اعتبرها جوهرية في التشكيلة الحكومية». مضيفا: «طرحت على الرئيس عون أن يحظى بوقت أطول للتفكير بالصيغة الحكومية التي قدمتها، لكنه قال إننا لن نستطيع التوافق، لذلك قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة».