وزير البترول : توصيل الغاز إلى 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة في 2020/2021

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد



أعلن طارق الملا، وزير البترول، أن المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى المحافظات كافة، يواصل تحقيق معدلات قياسية، حيث نجح قطاع البترول فى توصيله إلى 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال العام المالى الماضى (2020 / 2021)، لافتًا إلى أن هناك 88 منطقة فى 14 محافظة وصلها الغاز هذا العام لأول مرّة.

وقال وزير البترول، إن ما تحقق من معدلات متميزة فى التوصيل أدى إلى رفع عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية إلى 12.32 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية يونيو الماضى، وهو ما يوفّر سنويًا نحو 222 مليون اسطوانة بوتاجاز وما يقابلها من تكلفة الدعم الموجهة لهذه الاسطوانات.

وأضاف «الملا»، أن جميع شركات قطاع البترول العاملة فى مجال توصيل الغاز للمنازل تكثف جهودها لتنفيذ خطط التوصيل بأسرع وقت ممكن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل على توفير خدمات حضارية لهم، منوهًا بأنه يتم التوسّع فى استخدام العدادات مسبوقة الدفع بمرافق الدولة كافة، وذلك لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة؛ حيث تم تركيب نحو 385 ألف عداد مسبق الدفع.

وأشار «الملا» إلى أن أحد أهم عوامل نجاح تحقيق خطة توصيل الغاز للمنازل، خاصة بداية من العام المالى (2018 / 2019) هو استمرار تطبيق مبادرة وزارة البترول لتقسيط تكلفة التوصيل للعملاء، حيث يتم تقسيط التكلفة على 6 سنوات دون مقدم ودون فوائد بواقع 30 جنيهًا بشكل شهرى للمناطق الجديدة التى يدخلها الغاز لأول مرّة وتعمل بنظام المشروع، وتابع: «فيما يخص جهود تنفيذ مبادرة توصيل الغاز للمخابز البلدية؛ فتم تنفيذ شبكات أرضية لنحو 3600 مخبز ويجرى تنفيذ أعمال تحويل الغاز الطبيعى لهم بالإضافة إلى استكمال أعمال توصيل الغاز لباقى مخابز المرحلة الأولى من المبادرة».

يذكر أن هناك 88 منطقة جديدة تم توصيل الغاز لها لأول مرّة، وتشمل منطقة امتداد 15 مايو بالقاهرة و9 مناطق بالجيزة ومنطقتين بالإسكندرية و11 منطقة بالشرقية و7 بالغربية و8 بالدقهلية و11 بالمنوفية و11 بالبحيرة و8 بالقليوبية و3 ببنى سويف ومنطقتين بالمنيا ومنطقة واحدة بأسيوط و9 بسوهاج و5 بقنا، بخلاف استكمال أعمال التوصيل بالمناطق المتاحة كافة.