أخبار عاجلة

الجيش اللبناني ينتشر معززا بالدبابات في خلدة جنوب بيروت -
المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية سباق 3000 متر موانع بالاوليمبياد -
الصحة: إطلاق تطبيق على الهواتف خلال أسبوع.. «جواز سفر صحي بالمطارات» -
«أبو» يطرح أول أغنية للصيف من ألبومه «آن الآوان»: «استمتعوا» -
مركز وزارة الهجرة للحوار «MEDCE» ينظم دورة تدريبية لمكافحة المعلومات المزيفة -
المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية تجذب المستثمرين للاستفادة من نمو الاقتصاد المصري -
"إيسيسكو" تفتح باب الترشيح لجائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي -
"الصحة": تسجيل 1063 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1620 خلال الـ24 ساعة الماضية -
الصحة العالمية: خطر احتجاز المصابين بـ«دلتا» في المستشفيات يزيد بنسبة 120% -
محافظ مطروح يتابع أعمال النظافة ورفع القمامة من مراكز المدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

بريطانيا ترفع القيود الصحية المرتبطة بفيروس كورونا

Print
بريطانيا ترفع القيود الصحية المرتبطة بفيروس كورونا بريطانيا ترفع القيود الصحية المرتبطة بفيروس كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت البريطانية، القيود الصحية المرتبطة بفيروس كورونا على الحياة اليومية في إنجلترا، في خطوة انتقدها العلماء وأحزاب المعارضة باعتبارها «قفزة خطيرة إلى المجهول».

وتمكنت النوادي الليلية من إعادة فتح أبوابها، وسمح للأماكن الداخلية الأخرى بالعمل بكامل طاقتها، بينما تم إلغاء التفويضات القانونية التي تلزم الأفراد بارتداء الأقنعة والعمل من المنزل.

وحث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي يخضع للعزل الذاتي بعد إصابة وزير صحته، الجمهور على التحلي بالحذر، وأن ينضم أي متخلف عن تلقي اللقاح إلى ثلثي البالغين في بريطانيا الذين تم تطعيمهم الآن بشكل كامل، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال رئيس الوزراء في رسالة ، «إذا لم نفعل ذلك الآن، فسنفتح أبوابنا في الخريف، أشهر الشتاء، عندما يتمتع الفيروس بميزة الطقس البارد».

وفي العاصمة البريطانية لندن، توافد محتفلون على أول حفل موسيقي حي دون قيود لمكافحة كورونا منذ بدء الجائحة العام الماضي، ورقصوا خلال الليل مع رفع إنجلترا لأغلب القيود .

وتواجه بريطانيا، التي شهدت واحدا من أعلى معدلات الوفاة بكورونا في العالم، موجة تفش جديدة لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون قرر رفع أغلب القيود في إنجلترا فيما وصفه البعض بأنه «يوم الحرية».

ووسط مرح الاحتفال، كانت هناك مخاوف واضحة أيضا من موجة التفشي الجديدة مع تسجيل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة يوميا في أنحاء بريطانيا، وتبادل المحتفلون العناق والقبلات ولم يستخدم الكمامات سوى القليل منهم.

والمجتمع البريطاني منقسم فيما يبدو بشأن القيود، فيريد البعض استمرار القواعد الصارمة لأنهم يخشون أن يستمر الفيروس في الفتك بالناس، لكن البعض الآخر يستاء من أشد القيود صرامة في وقت السلم في بريطانيا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شكري: نحاول مساعدة لبنان في الخروج من أزمته ونتمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت

شكري: نحاول مساعدة لبنان في الخروج من أزمته ونتمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت

بالفيديو.. لحظة تفجير أبراج تبريد عملاقة بمحطة كهرباء شمال إنجلترا

بالفيديو.. لحظة تفجير أبراج تبريد عملاقة بمحطة كهرباء شمال إنجلترا

الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

الرئاسة اللبنانية تعلق لأول مرة على مزاعم لقاء عون وميقاتي وشروطة لتأليف الحكومة

بالفيديو.. لحظة مقتل عنصر في حزب الله اللبناني على يد شقيق حسن غصن

بالفيديو.. لحظة مقتل عنصر في حزب الله اللبناني على يد شقيق حسن غصن