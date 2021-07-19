بريطانيا ترفع القيود الصحية المرتبطة بفيروس كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت الحكومة البريطانية، القيود الصحية المرتبطة بفيروس كورونا على الحياة اليومية في إنجلترا، في خطوة انتقدها العلماء وأحزاب المعارضة باعتبارها «قفزة خطيرة إلى المجهول».

وتمكنت النوادي الليلية من إعادة فتح أبوابها، وسمح للأماكن الداخلية الأخرى بالعمل بكامل طاقتها، بينما تم إلغاء التفويضات القانونية التي تلزم الأفراد بارتداء الأقنعة والعمل من المنزل.

وحث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي يخضع للعزل الذاتي بعد إصابة وزير صحته، الجمهور على التحلي بالحذر، وأن ينضم أي متخلف عن تلقي اللقاح إلى ثلثي البالغين في بريطانيا الذين تم تطعيمهم الآن بشكل كامل، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال رئيس الوزراء في رسالة بالفيديو، «إذا لم نفعل ذلك الآن، فسنفتح أبوابنا في الخريف، أشهر الشتاء، عندما يتمتع الفيروس بميزة الطقس البارد».

وفي العاصمة البريطانية لندن، توافد محتفلون على أول حفل موسيقي حي دون قيود لمكافحة كورونا منذ بدء الجائحة العام الماضي، ورقصوا خلال الليل مع رفع إنجلترا لأغلب القيود .

وتواجه بريطانيا، التي شهدت واحدا من أعلى معدلات الوفاة بكورونا في العالم، موجة تفش جديدة لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون قرر رفع أغلب القيود في إنجلترا فيما وصفه البعض بأنه «يوم الحرية».

ووسط مرح الاحتفال، كانت هناك مخاوف واضحة أيضا من موجة التفشي الجديدة مع تسجيل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة يوميا في أنحاء بريطانيا، وتبادل المحتفلون العناق والقبلات ولم يستخدم الكمامات سوى القليل منهم.

والمجتمع البريطاني منقسم فيما يبدو بشأن القيود، فيريد البعض استمرار القواعد الصارمة لأنهم يخشون أن يستمر الفيروس في الفتك بالناس، لكن البعض الآخر يستاء من أشد القيود صرامة في وقت السلم في بريطانيا.