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طلب أجازة كشف الجوازة.. زوجة تطلب الطلاق بعد حمل زميلتها في العمل

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طلب أجازة كشف الجوازة.. زوجة تطلب الطلاق بعد حمل زميلتها في العمل طلب أجازة كشف الجوازة.. زوجة تطلب الطلاق بعد حمل زميلتها في العمل

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أمام مكتب تسوية النزاعات الأسرية بالجيزة قالت الزوجة ذات الخمسة وثلاثين عاما أنها لن تتنازل عن حقوقها مهما طل نزاعها أمام المحاكم، فالصدمة التي تعرضت لها والإهانة التي ذاقتها من زوجها أمام كل زملائها في العمل لن ترجعها عن قرارها بمقاضاته والحصول منه على كافة حقوقها وحقوق طفليها.

بكت الزوجة أمام أعضاء مكتب التسوية وقالت: معنديش كلام أقوله غير إن جوزي إتجوز عليا زميلتنا في الشغل وإكتشفت ده لما ولدت وطلبت أخذ أجازة وضع، وبعتت شهادة ميلاد المولود اللي إكتشفت إنه أخو ولادي وأنا «إخر من يعلم».

أضافت الزوجة في دعواها: إحساس لا يمكن وصفه، لا يمكن كنت أتخيل نفسي في هذا الموقف حتي وأنا في أسوأ كوابيسي, فزوجي الذي أحببته وتزوجته بعد قصة حب كان مكان عملنا يحسدنا عليها, فجأة وبدون مقدمات يعيش نفس التفاصيل في نفس المكان مع زميلة أخرى , بل ويتزوجها وتنجب منه وأنا زي «الأطرش في الزفة».

وتضيف مقيمة الدعوي: كنت أعلم أن زميلتنا تزوجت، ولكنها نجحت في إخفاء شخصية زوجها حتي عن المقربين منها, ولأنها تكبر زوجي في السن بأكثر من 7 سنوات, كان الجميع يتني لها بــ«حسن نية» التوفيق في هذا الزواج, خاصة وأن أغلبنا كان يظن أن «قطر الجواز فاتها», فبعد علمنا بزواجها «الكل فرح لها» وتمني لها الخير وأنا منهم.

ولكن «الزوج الغامض» ظهر بعد حوالي عام من هذا الزواج، عندما أرسلت طلب حصولها على أجازة وضع, وتنكشف الحقيقة ويعلم الجميع وفي «لمح البصر» أن هذا زميلهم «جوز الإتنين» هو العريس الغامش الذي أخفته زميلتهم طوال هذه المدة.

طلبت الطلاق بعد إنهياري لأكثر من شهر لم أجرؤ خلالها على الذهاب لعملي، ولكنه رفض زاعما أنه مازال يحبني! ولكني لن أتراجع عن قراري ولن أتنازل عن أي من حقوقي ولن أقبل أي تصالح.

المصرى اليوم

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