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تدريبات بدنية للاعبي تحت إشراف فرناندو

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تدريبات بدنية للاعبي الزمالك تحت إشراف فرناندو تدريبات بدنية للاعبي تحت إشراف فرناندو

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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، تدريبات بدنية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال، خلال مران اليوم الإثنين.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل مواجهة غزل المحلة القادمة.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

المصرى اليوم

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