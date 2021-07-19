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الجيش اللبناني ينتشر معززا بالدبابات في خلدة جنوب بيروت
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:00 مساءً
المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية سباق 3000 متر موانع بالاوليمبياد
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الاثنين 02 أغسطس 2021 02:59 مساءً
الصحة: إطلاق تطبيق على الهواتف خلال أسبوع.. «جواز سفر صحي بالمطارات»
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الاثنين 02 أغسطس 2021 02:59 مساءً
«أبو» يطرح أول أغنية للصيف من ألبومه «آن الآوان»: «استمتعوا»
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الاثنين 02 أغسطس 2021 02:59 مساءً
مركز وزارة الهجرة للحوار «MEDCE» ينظم دورة تدريبية لمكافحة المعلومات المزيفة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 02:59 مساءً
المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية تجذب المستثمرين للاستفادة من نمو الاقتصاد المصري
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الاثنين 02 أغسطس 2021 02:58 مساءً
"إيسيسكو" تفتح باب الترشيح لجائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي
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الاثنين 02 أغسطس 2021 02:50 مساءً
"الصحة": تسجيل 1063 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1620 خلال الـ24 ساعة الماضية
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الاثنين 02 أغسطس 2021 02:50 مساءً
الصحة العالمية: خطر احتجاز المصابين بـ«دلتا» في المستشفيات يزيد بنسبة 120%
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الاثنين 02 أغسطس 2021 02:44 مساءً
محافظ مطروح يتابع أعمال النظافة ورفع القمامة من مراكز المدن
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الاثنين 02 أغسطس 2021 02:44 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
"روستيخ" تعرض لأول مرة مقطع فيديو لأحدث مقاتلة روسية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 19 يوليو 2021 12:40 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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