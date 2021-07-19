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اختتام الدورة الصيفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي الثاني والأربعين (صور)

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أسدل الستار، أمس الأحد، عن الفترة الأولى (الدورة الصيفية) لموسم أصيلة الثقافي الدولي الثاني والأربعين، التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وخصصت هذه الدورة للفنون التشكيلية (ورش الجداريات، وورش الصباغة والحفر، وورش أطفال الموسم، و«الربيعيات»، ومعارض)، إلى جانب ورشة كتابة الطفل.

وتعقد الفترة الثانية (دورة الخريف) لموسم أصيلة الثقافي الدولي الثاني والأربعين ما بين 22 أكتوبر و12 نوفمبر المقبلين، تستضيف خلالها جامعة المعتمد إبن عباد المفتوحة (الدورة 35) ثلاث ندوات هي «أي مستقبل للديمقراطيات الانتخابية؟»، و«المغرب والساحل: شراكة حتمية؟»، و«العرب والمتغيرات الإقليمية والدولية الجديدة: إلى أين تتجه القومية العربية؟».

وسيشارك في هذه الندوات مفكرون وخبراء من القارات الأربع. وسيشمل نشاط دورة الخريف أيضا «خيمة الإبداع» التي ستكرم الإعلامي والكاتب المغربي محمد البريني، إلى جانب تنظيم ندوة حول الشعر ومراءات شعرية يشارك فيها مجموعة من كبار الشعراء في المغرب والعالم العربي.

ومثل المواسم الثقافية الدولية السابقة، ستستقبل دورة الخريف فنانين محترفين من إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا سيعملون في ورش الحفر، والصباغة بقصر الثقافة. كما سيجري تنظيم معرض فردي للفنان التشكيلي خالد البكاي في فضاء المعارض بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية، بالإضافة إلى معرض الفنانين الزيلاشين الشباب الذي يقام في بهو قصر الثقافة.

جدير بالذكر أن تنظيم الدورتين الصيفية والخريفية يتم بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة -قطاع الثقافة- وبلدية أصيلة.

وبمناسبة اختتام الفترة الصيفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي الثاني والأربعين، وجه محمد بن عيسى، أمين عام مؤسسة منتدى أصيلة نیابة عن أعضاء المؤسسة والمشاركين، برقية إخلاص وامتنان إلى راعي مواسم أصيلة الثقافية الدولية جلالة الملك محد السادس نصره الله.

اختتام الدورة الصيفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي الثاني والأربعين
اختتام الدورة الصيفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي الثاني والأربعين
اختتام الدورة الصيفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي الثاني والأربعين
اختتام الدورة الصيفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي الثاني والأربعين
اختتام الدورة الصيفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي الثاني والأربعين
اختتام الدورة الصيفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي الثاني والأربعين
اختتام الدورة الصيفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي الثاني والأربعين
اختتام الدورة الصيفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي الثاني والأربعين

المصرى اليوم

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