«ساعدت ملايين ينتصروا على حزنهم».. أصالة تطالب جمهورها بالدعاء لـ ياسمين عبدالعزيز

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طلبت الفنانة أصالة من جمهورها الدعاء للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد تعرضها لأزمة صحية الساعات الماضية، لافتة إلى أنها ساعدت الملايين للانتصار على أحزانهم.

وقالت أصالة عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «بهالعيد أدعوا لإنسانة بتشبه زينة العيد كلّها فرح وابتسامتها ساعدت ملايين لينتصروا على حزنهم وأوجاعهم».

وتابعت: «بعرفها وبقضّي أحلى أوقات معها واكتشفت إني بدّي شوفها أكتر وتكون أقرب بس تطلع من محنتها بالسّلامة آمين يارب العالمين ..أدعوا لها بهاليوم المبارك تكون مع ولادها وحبايبها بهالعيد».

وكان الإعلامي سيد على، مقدم برنامج «حضرت المواطن» عبر قناة الحدث، كشف الحالة الصحية للفنانة، أمس، قائلًأ: «هي كانت عندها مشكلة في الرحم، وكانت بتابع مع دكتور كبير جدا، وكانت في مستشفى كبيرة، ولكن وهي بتعمل المنظار حصل مشكلة في القولون، لأنه في فضلات وكده بتدخل في المعدة، فحصلها مشكلة، وقعدت في غرفة العمليات كتير جدا».

أضاف: «ياسمين عبدالعزيز الآن في اللحظة التي اتحدث معكم فيها فاقت من الغيبوبة، وإن شاء الله هتخرج من المستشفي وهتبقى زي الفل، وألف سلامة يا فنانة».

وأختتم: «الأخطاء الطبية واردة في كل مكان في الدنيا، ولكن العملية زادت أوي الصراحة، اللي مش عارف يستخدم المنظار نقوله إيه أو نعمل معه أيه».

فيما قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن ما حدث لـ«عبدالعزيز» أنها دخلت إلى المستشفى لإزالة كيس دهني، فحدث خطأ طبي، مما أدى لتداعيات كبيرة وخطيرة، أدت إلى دخولها في غيبوبة وصلت حتى الآن لـ16 ساعة.

وتابع «الحسيني»، خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، المذاع على الفضائية الأولى، بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن أحد تداعيات الخطأ الطبي الذي حدث لـ «عبدالعزيز»، ليس تسممًا في الدم فقط، ولكن حدث استئصال لجزء من المعدة بشكل خاطئ.

وأضاف: «أنا مش فاهم أدخل المستشفى أشيل كيس دهني، يتشال حتة من معدتي، الخطأ الطبي غير مقبول في صحة البني آدم، دا شيء كارثي، لأنه يتعلق بحياة البشر».

وكان الفنان أحمد العوضي أعلن خضوع زوجته الفنانة «عبدالعزيز» لعملية جراحية وتواجدها بغرفة العمليات، وكتب عبر حسابه الرسمي بـ«فيسبوك»: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها».