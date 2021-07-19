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اليابان تبتكر طريقة لمنع العلاقات الجنسية بين الرياضيين في أولمبياد طوكيو

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اليابان تبتكر طريقة لمنع العلاقات الجنسية بين الرياضيين في أولمبياد طوكيو اليابان تبتكر طريقة لمنع العلاقات الجنسية بين الرياضيين في أولمبياد طوكيو

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من المنتظر أن يقضي الرياضيون المشاركون في أولمبياد طوكيو، لياليهم على أسرة من الورق المقوى، يزعم أنها مصممة لمنع العلاقات الجنسية، وذلك وسط تفشي .

ونشرت الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الروسية على منصة "تلغرام"، صورة تكشف عن المواد المستخدمة في صناعة الأسرة المحضرة للرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020.

وأظهرت الصور التى إنشرت حول الأسرة ، القوالب الداخلية للأسرة والمصنوعة من الكرتون الصلب المعاد تدويره.

وكشفت مجلة "explica.co" بعض المعلومات عن الأسرة، التي صممت من قبل شركة "Airweave"، وتتميز هذه الأسرة بحجمها غير المعتاد، حيث صنعت خصيصا لتناسب شخصا واحدا فقط.

وأشار أحد المنظمين إلى أن هذه الأسرة الموضوعة للاعبين، هي بمثابة رسالة مفتوحة للاعبين المشاركين في الألعاب الأولمبية في طوكيو، بالتقيد بإجراءات التباعد وعدم إقامة العلاقات الجنسية بين الرياضيين نظرا لصغر الأسرة وعدم تحملها للأوزان.

المصرى اليوم

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