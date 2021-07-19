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يكشف عن خطة إعداده في معسكر برج العرب

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الزمالك يكشف عن خطة إعداده في معسكر برج العرب يكشف عن خطة إعداده في معسكر برج العرب

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كشف منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي عن برنامج الفريق خلال معسكر برج العرب بالإسكندرية، والمقرر انطلاقه يوم الأربعاء المقبل.

وقال «الرملاوي» إن الجهاز الفني للفريق بقيادة كارتيرون منح الفريق راحة من تدريبات غد الثلاثاء بمناسبة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أن الفريق سيتجمع في مقر النادي يوم الأربعاء القادم في تمام الخامسة مساء للسفر إلى الإسكندرية لبداية المعسكر المغلق استعدادا لاستئناف بطولة الدوري.

وأشار إلى أن الفريق سيبدأ تدريباته يوم الخميس على ملعب الفندق، ويستمر المعسكر حتى يوم ٢ أغسطس المقبل.

وأضاف أن الفريق سيعود للقاهرة للدخول في معسكر جديد لمدة ٢٤ ساعة استعدادا لخوض مباراة غزل المحلة بالدوري.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة يوم ٣ أغسطس المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز، ويحتل الفريق المركز الأول بجدول الدوري برصيد ٦١ نقطة.

المصرى اليوم

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