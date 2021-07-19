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غاب محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مران الفريق اليوم الإثنين، استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقررة يوم 2 من اغسطس المقبل.

وحصل “أبو جبل” على إذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للغياب عن المران بسبب ظروف خاصة. ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.