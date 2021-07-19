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إعلام رسمي إثيوبي: الملء الثاني لسد النهضة اكتمل

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إعلام رسمي إثيوبي: الملء الثاني لسد النهضة اكتمل إعلام رسمي إثيوبي: الملء الثاني لسد النهضة اكتمل
رغم الدعوات للتوصل قبلها لتوافق مع والسودان

إعلام رسمي إثيوبي: الملء الثاني لسد النهضة اكتمل

نقلت وكالة رويترز عن هيئة الإذاعة الإثيوبية الرسمية، اليوم الاثنين، أن مرحلة الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق ستكتمل في غضون دقائق.

ويثير السد الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار المخاوف من نقص المياه وبشأن الأمن المائي في مصر والسودان اللذين يعتمدان أيضا على مياه النيل.

وعلى الرغم من الدعوات الدولية لمناقشة النزاع بشأن وقف أعمال الملء الثاني، إلى حين التوصل لتوافق بين مصر والسودان وإثيوبيا، فقد أعلنت إثيوبيا تمسكها بالمرحلة الثانية لملء خزان السد، وفقاً للخطة التي وضعتها سابقاً.

وقال وزير الطاقة والمياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي في مجلس الأمن إن بلاده لا تستجيب للضغوط السياسية وسوف تواصل ممارسة ضبط النفس، معتبراً أن قضية السد الثاني لا يجب مناقشتها في مجلس الأمن، ومشيراً الى أن أديس أبابا ملتزمة بالعملية التفاوضية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي.

ولفت بيكيلي خلال الجلسة المخصصة لبحث أزمة سد النهضة، إلى أن السد الإثيوبي ليس الأول من نوعه وخزانه أصغر بمرتين ونصف من خزان سد أسوان في مصر، مؤكدًا أن بلاده تبني خزانًا لتخزين المياه بما يؤدي إلى توليد الكهرباء بالتوربينات.

ولفت الوزير الإثيوبي إلى أن "السد سيخزن المياه بشكل يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه مع مصر والسودان"، مضيفاً أن "مياه النيل تكفينا جميعاً وعلينا أن نعي أن الحل لا يمكن أن يأتي من مجلس الأمن".

وكانت تونس قد قدمت لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة.

وجاء الاجتماع بعد فشل جولات عدة من المباحثات بسبب إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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