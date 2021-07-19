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دورة تدريبية لأعضاء أندية التطوع حول مخاطر الحرائق والحوادث وكيفية التعامل معها بالشرقية

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دورة تدريبية لأعضاء أندية التطوع حول مخاطر الحرائق والحوادث وكيفية التعامل معها بالشرقية دورة تدريبية لأعضاء أندية التطوع حول مخاطر الحرائق والحوادث وكيفية التعامل معها بالشرقية

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أعلن الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام الإدارة العامة للشباب بالمديرية أندية التطوع ، بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، بتنفيذ دورة تدريبية علي مدار 3 أيام في الفترة من 17 إلى 19 يوليو الجاري لشباب وفتيات أندية التطوع بمركز منشأة رضوان التابع لإدارة شباب أبو كبير ، لتوعيتهم بمخاطر الحرائق والحوادث وكيفية التعامل معها سريعاً.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الهدف من تنفيذ الدورة التدريبية هو تعريف أعضاء أندية التطوع بنظرية الإطفاء وأنواع الحرائق، وشرح كيفية استخدام أجهزة الإطفاء اليدوية، وحرائق المطبخ ونظرية الإشعال ومسببات الحرائق، والتعامل مع الغازات وكيفية التصرف في حالة العثور على جسم مشتبه فيه، والتعريف بخطة الإخلاء وكيفية تنفيذها.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية، لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، ولشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

أشاد محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة، لما تقدمه من مبادرات وأنشطة وفاعليات متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلى الشباب وبناء شخصية متكاملة لهم تمكنهم من الإندماج بالمجتمع والاعتماد على أنفسهم.

المصرى اليوم

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