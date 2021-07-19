«مياه الأقصر» ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لعيد الأضحى

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صرح اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بأن استعدادات العيد تشمل العديد من القطاعات والادارات المختلفه بالشركه والتى تعمل على مدار ٢٤ ساعة بشكل متواصل، حيث يتم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، ومنها قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى والصيانة والتشغيل والشبكات والتطهير ومنظومة عمليات الخط الساخن.

وأضاف «سليمان» أنه تم التأكيد على الجاهزية داخل غرفة عمليات الخط الساخن 125 من أنظمة العمل وأجهزة الاستقبال والاتصال خلال ال 24 ساعة مع تكثيف العمالة خلال الثلاثة ورديات، طوال أيام عيد الأضحى المبارك .

وشدد على التأكيد والمتابعة على صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول، ومتابعة خدمة “الواتس آب” بصفه مستمرة والصفحة الرسمية ( شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ) على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والمتابعة المستمرة كل ساعتين لغرفة عمليات الخط الساخن لجميع الإدارات التابعة والتأكيد على عمل جميع المحطات بكفاءتها لكل وردية وذلك خلال أيام العيد .

وناشدت الشركة المواطنين بمحافظة الأقصر بسرعة الإتصال والإبلاغ في حالة حدوث مشكلة أو إنقطاع في المياه بغرفة عمليات الخط الساخن 125 من تليفون أرضى – أو رقم 0952282406 – ورقم 01147999752 من أي شبكة إتصالات أخرى.