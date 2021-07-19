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أكد الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات الجامعية بطنطا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والجاهزية لاستقبال حالات الطوارىء وسرعة تقديم الخدمات العلاجية لها.

أضاف رئيس الجامعة أنه تم انعقاد ‏لجنة الكوارث والأزمات برئاسة المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية لسرعة التعامل مع الحالات الطارئة.

أوضح رئيس الجامعة أنه تم رفع مستوى الإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كرونا بالمستشفيات الجامعية وتوفير احتياجات مستشفى العزل الجامعي من الأدوية والمستلزمات ‏و توفير كميات من الواقيات الشخصية لجميع الفرق الطبية من الماسكات والمطهرات والمنظفات وبدل العزل وجميع احتياجات كافة الأقسام لمواجهة الفيروس وتوفير فريق للتواصل مع حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا على مدار 24 ساعة.

من جانبه، أكد د.أحمد غنيم ‏عميد كلية الطب بالجامعة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه سيتم زيادة عدد الأطباء النوبتجيين بقسم الطوارئ خلال اجازة العيد وزيادة عدد الأسرة في الأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارىء كما تم ‏إعداد جداول تضمن تواجد الأطباء و الفنيين بالأقسام المعاونة ( الأشعة- المعمل- بنك الدم) على مدار الساعة بالمستشفيات.

أضاف د.غنيم أنه تم توفير أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية بجميع أقسام الطوارئ و‏توفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية والتأكد من جاهزية كافة أجهزة قسم الطوارئ و الأقسام المعاونة تعمل بكفاءة.