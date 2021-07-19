محافظة الشرقية تتجمل استعدادا لاستقيال عيد الأضحي

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كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، من حملات النظافة والتجميل والتعقيم والتطهير على مدار اليوم، بالشوارع الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى.

حيث كثفت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، من حملات النظافة لرفع المخلفات والقمامة، وإزالة أثار سوق الأحد الأسبوعي بواسطة اللودر بعدد من الشوارع، كما تم رفع تراكمات القمامة والمخلفات من مدخل ديرب البلد والشوارع الداخلية وجميع الأحياء بالمنطقة.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ههيا، حملة نظافة بداية من مدخل مدينة ههيا مروراً بشوارع أحمد عرابي والجمهورية والبحر الشرقى والغربي، ومنطقة الحاجة آمنة وشارع طريق المهدية ،وحى السراحنة والمعهد الدينى ،وعزبة فهمى وحى أبوراشد وطريق الإبراهيمية حتى قاعة مسايا، وطريق مدخل قرية المهدية حتى بنك التنمية والإئتمان الزراعي بمدينة ههيا ،وشارع عمر بن الخطاب حتى ميدان المحطة والطريق الدائري لمدينة ههيا.

فيما واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، أعمال النظافة والتجميل والدهانات التي تتم بمختلف الطرق الرئيسية بنطاق المركز، حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى لشوارع المدينة، كما قام الجهاز التنفيذي يحى أول الزقازيق، بتنظيف ودهان ورفع كفاءة البلدورات بشارع الجلاء ،وشارع سعد زغلول، وميدان التحرير، وميدان الصاغة من أجل إظهار شوارع وميادين حى أول بالصور الحضارية.

كما كثفت الأجهزة التنفيذية يمركز ومدينة الحسينية، من أعمال النظافة بالفترة الصباحية، وأعمال تمهيد الطرق ورش الشوارع بالمياه ،إستعداداً لإستقبال عيد الأضحى المبارك ،من أجل تحسين الشكل الجمالي للمدينة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوكبير، برفع القمامة وتمهيد ورش الشوارع بمناطق المركز استعداداً لإستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث شملت الأعمال المداخل الرئيسية للمدينة، ومدخل الزقازيق فاقوس، وكفر صقر وشوارع المدينة الرئيسية والجانبية.