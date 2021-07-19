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«أمن القليوبية» يحبط ترويج صفقة مخدرات قبل العيد في القليوبية

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«أمن القليوبية» يحبط ترويج صفقة مخدرات قبل العيد في القليوبية «أمن القليوبية» يحبط ترويج صفقة مخدرات قبل العيد في القليوبية

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تمكنت مباحث مركز شرطة طوخ بالقليوبية، من ضبط 12 تاجر مخدرات في حملة شنتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات، لإحباط ترويج المخدرات قبيل عيد الأضحى، وأحيل جميع المتهمين إلى النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 3 أسلحة نارية وعدد من الطلقات النارية، وضبط 12 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات من المواد المخدرة المختلفة الأنواع وتحرير 11 قضية مخدرات أخرى، فضلا عن ضبط 3 قطع سلاح ابيض و3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، كما تم ضبط مراقب هارب وتنفيذ 4618 حكما قضائيا متنوعا، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

المصرى اليوم

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