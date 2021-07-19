أخبار عاجلة

"إيسيسكو" تفتح باب الترشيح لجائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي -
"الصحة": تسجيل 1063 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1620 خلال الـ24 ساعة الماضية -
الصحة العالمية: خطر احتجاز المصابين بـ«دلتا» في المستشفيات يزيد بنسبة 120% -
محافظ مطروح يتابع أعمال النظافة ورفع القمامة من مراكز المدن -
جامعة بنها: الدولة تستثمر في الشباب وتمكنهم من القيادة (صور) -
«تموين المنيا»: فحص طلبات المشاركة في «الأوكازيون الصيفي» -
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتابعان مستجدات منظومة المخلفات -
محافظ الغربية ونواب المحلة يتفقدون أماكن مقترحة لتطوير المدينة -
تأجيل محاكمة 20 متهمًا في «فض اعتصام رابعة» إلى 2 أكتوبر -
محافظ القليوبية يزور مدير الأمن لتهنئته بالمنصب الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ضيوف الرحمن يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا اقتداء بالنبي الكريم

Print
بعد أن اكتمل وصولهم لـ"عرفة" رافعين أكف الضراعة إليه عز وجل طالبين المغفرة

ضيوف الرحمن يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا اقتداء بالنبي الكريم

أدى ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي وقت سابق اليوم، اكتمل وصول الحجاج إلى صعيد عرفة، رافعين أكف الضراعة إليه عز وجل، طالبين المغفرة والرحمة، والأمل يحدوهم أن يغفر الله لهم، ويعودوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، ثم توجه حجاج بيت الله الحرام قبل وقت دخول صلاة الظهر إلى مسجد "نمرة"؛ حيث ألقى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء، خطبة يوم عرفة.

وبعد غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة، يتوجه الحجيج صوب مشعر مزدلفة ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، ثم يبيتون ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"إيسيسكو" تفتح باب الترشيح لجائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي

"إيسيسكو" تفتح باب الترشيح لجائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي

"الصحة": تسجيل 1063 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1620 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 1063 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1620 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

بدء طرح تذاكر مباريات بطولة كأس العرب 2021 غداً

بدء طرح تذاكر مباريات بطولة كأس العرب 2021 غداً