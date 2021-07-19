حالة ماطرة في الباحة.. والأرصاد : تستمر حتى 8 مساء

★ ★ ★ ★ ★

تصحب برياح تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، إلى جانب تساقط البرد وجريان السيول.

ويشمل التنبيه الذي يستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات, الحجرة, العقيق, القرى, المخواة, المندق, بلجرشي, بني حسن, غامد الزناد, قلوة, والأجزاء المجاورة لها.