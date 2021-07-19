أخبار عاجلة

"إيسيسكو" تفتح باب الترشيح لجائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي -
"الصحة": تسجيل 1063 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1620 خلال الـ24 ساعة الماضية -
الصحة العالمية: خطر احتجاز المصابين بـ«دلتا» في المستشفيات يزيد بنسبة 120% -
محافظ مطروح يتابع أعمال النظافة ورفع القمامة من مراكز المدن -
جامعة بنها: الدولة تستثمر في الشباب وتمكنهم من القيادة (صور) -
«تموين المنيا»: فحص طلبات المشاركة في «الأوكازيون الصيفي» -
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتابعان مستجدات منظومة المخلفات -
محافظ الغربية ونواب المحلة يتفقدون أماكن مقترحة لتطوير المدينة -
تأجيل محاكمة 20 متهمًا في «فض اعتصام رابعة» إلى 2 أكتوبر -
محافظ القليوبية يزور مدير الأمن لتهنئته بالمنصب الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حالة ماطرة في الباحة.. والأرصاد : تستمر حتى 8 مساء

Print
حالة ماطرة في الباحة.. والأرصاد : تستمر حتى 8 مساء حالة ماطرة في الباحة.. والأرصاد : تستمر حتى 8 مساء
تصحب برياح تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد

حالة ماطرة في الباحة.. والأرصاد : تستمر حتى 8 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، إلى جانب تساقط البرد وجريان السيول.
ويشمل التنبيه الذي يستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات, الحجرة, العقيق, القرى, المخواة, المندق, بلجرشي, بني حسن, غامد الزناد, قلوة, والأجزاء المجاورة لها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"إيسيسكو" تفتح باب الترشيح لجائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي

"إيسيسكو" تفتح باب الترشيح لجائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي

"الصحة": تسجيل 1063 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1620 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 1063 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1620 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

بدء طرح تذاكر مباريات بطولة كأس العرب 2021 غداً

بدء طرح تذاكر مباريات بطولة كأس العرب 2021 غداً