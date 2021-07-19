"سبق" داخل غرفة التحكم قبيل بث خطبة عرفات

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الرئاسة أكملت استعداداتها.. وترجمة بـ10 لغات

كشف المهندس بندر بن محمد الخزيم الوكيل المساعد للترجمة والشؤون التقنية بالرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي لـ"سبق" أنه تم ربط غرفة التحكم لبثّ خطبة عرفةً بالمترجمين في المسجد الحرام، لأول مرة.

وأشار إلى أنه سيتم ترجمة خطبة عرفة بـ١٠ لغات، وقد أكملت الرئاسة استعداداتها منذ وقت.

وتحرص رئاسة شؤون الحرمين في ترجمة خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة بمشعر عرفة خلال حج هذا العام 1442هـ، على استهداف (100) مليون مستفيد، ونقل وترجمة خطبة يوم عرفة لجميع المسلمين في أنحاء العالم بـ(10) لغات مختلفة وهي: (الإنجليزية- الفرنسية- الملايوية- الأردية- الفارسية- الروسية- الصينية- البنغالية- التركية- الهوسا)، ويأتي ذلك تحت شعار (نشر الهداية للعالمين)؛ وذلك من خلال دعم التطبيقات الإلكترونية، ومنصة منارة الحرمين، وكذلك الدور الذي تقدمه الوسائل التقنية الحديثة، وعبر ترددات البث عبر الأثير FM في المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، باستخدام أحدث أجهزة البث وأكثرها تطورًا على مستوى العالم.